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Рождаемость в РФ падает. Меры поддержки не помогли?

Ни призывы чиновников "рожать детей", ни подкрепление этих призывов солидными пособиями и материнским капиталом, ни нацпроект "Демография" не смогли приостановить спад рождаемости в стране.

Рождаемость в РФ падает. Меры поддержки не помогли?

Такой вывод можно сделать из выкладок Счётной палаты по итогам анализа госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Эксперты считают, что вопрос не столько с материальном стимулировании, сколько в нежелании понять: повышать нужно не "вознаграждения", а качество жизни в стране. Но какие именно компоненты в таком большом понятии, как "повышение уровня жизни", ключевым образом могут повлиять на рождаемость? На что стоит обратить внимание властям?

Об этом для читателей "Правды. Ру"директор института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский дал специальный комментарий.

"Действительно, для того чтобы население не сокращалось, нужно, чтобы на каждую пару, женщину, рождалось немножко больше, чем двое детей.

Это правильная мысль.

Но нет оснований считать, что низкая рождаемость обусловлена или напрямую связана с материальным положением. Потому что мы знаем, что низкая рождаемость у всех, а не только у бедных. Более того, она у бедных, как правило, выше, чем у благополучных. И не только в России, во всех странах.

Когда рассчитывают повысить рождаемость за счет повышения благосостояния населения — это просто не подтверждается фактами современной истории уже на протяжении, по меньшей мере, 100 лет, а то и больше. Но эта мысль плохо "усваивается". Все считают, что если бы люди жили более богато, то у них было бы больше детей. Хотя никакой опыт (ни мой, ни ваш, ни общий) этого не подтверждает.

Вы можете сказать: у среднего класса выше рождаемость. Ничего подобного. У них тоже низкая рождаемость и даже более низкая, допустим, у нас в городах, чем в деревнях, хотя уровень жизни в городе выше, чем в деревне.

Дальше начинаются более сложные материи

Дело в том, что образ жизни меняется. И у женщины, и у семьи в целом, и у супружеской пары вместе с ростом благосостояния появляется больше потребностей.

И хотя часто это интерпретируют как "рост эгоизма" (такая есть линия рассуждения — люди стали эгоистами, и поэтому они не хотят детей), на самом деле это просто появляются какие-то более сложные общие задачи самореализации человека в конструировании своей собственной жизни.

И большое число детей не вписывается в тот образ жизни, который ведут люди. Считать, что это нормально, нельзя.

Потому что если рождаемость будет низкой, то население будет сокращаться, а это, мне кажется, крайне нежелательно для такой страны, как Россия.

Но, с другой стороны, наверное, нужны какие-то более сложные реакции со стороны общества, не просто материальное пособие. Нужны какие-то условия. Но это не то, что можно создать каким-то постановлением. Это общество так должно развиваться.

Нужны какие-то условия, которые помогают семье и людям иметь детей и в то же время реализовывать какие-то другие свои цели и задачи.

Во-первых, это сама работа мужчины и женщины. Здесь, конечно, имеет значение и "элемент бедности" — смешиваются, по сути, две проблемы. Одно дело — это борьба с бедностью. И если материнский капитал или какие-то пособия помогают решать эту проблему, то это очень хорошо. Но это социальная проблема. И это не значит, что станет больше детей. Это вопрос о снижении бедности, о том, что семьи с детьми будут иметь больше возможностей для воспитания своих детей, которые есть, а не значит, что они родят больше.

Надо развести эти две цели — снижение бедности и повышение рождаемости. Потому что снижение бедности само по себе имеет свою собственную ценность, но не ведет к значительному повышению рождаемости. Но может привести.

Когда вводят какие-то новые пособия, то первая реакция обычно такая: рождаемость чуть-чуть повышается, потому что те люди, которые откладывали, намеревались позже, рожают сейчас, чтобы попользоваться этими пособиями. Но это не значит, что они родят второго или третьего ребенка. Такая ситуация.

Поэтому бедность, богатство и рождаемость — это из разных сфер. Они как-то связаны, но не прямолинейно. "Добавили денег — увеличилось число детей": так это не работает. Это сложная материя, которую социальной политикой можно как-то регулировать. Но тогда эта политика должна быть более сбалансированной и наряду с пособиями должен быть целый ряд институтов, которые помогают семье.

Счётная палата делает доброе дело, что она указывает на то, где пробелы. Но она не сможет всего сделать одна. Хотя бы в силу ограничений", — прокомментировал для читателей "Правды. Ру"Анатолий Вишневский.

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