В руководстве страны считают, что укрепление курса национальной валюты рано или поздно все-таки случится. Произойдет это за счет двусторонней волатильности — за периодами спада обычно следуют периоды роста.
Как показывают недавние события, существенное влияние на рубль оказывают не только цены на нефть, но и события вроде отравления Алексея Навального или грядущих президентских выборов в США. Поэтому нужно просто "переждать" шумиху.
С таким мнением согласны и в Минэкономразвития: по оценке экспертов ведомства, уже в 2021 году доллар в среднем будет стоить 72,4 рубля.
"В среднем за период 1-25 сентября валютный курс достиг 75,2 рубля за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов", — уточнили в Минэкономразвития.
"Другое дело — сроки, когда это произойдет. Но это рыночная волатильность, нет сомнений, что произойдет усиление позиций рубля", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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