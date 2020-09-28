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В Кремле ожидают усиления позиций рубля

В руководстве страны считают, что укрепление курса национальной валюты рано или поздно все-таки случится. Произойдет это за счет двусторонней волатильности — за периодами спада обычно следуют периоды роста.

В Кремле ожидают усиления позиций рубля

Как показывают недавние события, существенное влияние на рубль оказывают не только цены на нефть, но и события вроде отравления Алексея Навального или грядущих президентских выборов в США. Поэтому нужно просто "переждать" шумиху.

С таким мнением согласны и в Минэкономразвития: по оценке экспертов ведомства, уже в 2021 году доллар в среднем будет стоить 72,4 рубля.

"В среднем за период 1-25 сентября валютный курс достиг 75,2 рубля за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов", — уточнили в Минэкономразвития.

"Другое дело — сроки, когда это произойдет. Но это рыночная волатильность, нет сомнений, что произойдет усиление позиций рубля", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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