В Кремле ожидают усиления позиций рубля

В руководстве страны считают, что укрепление курса национальной валюты рано или поздно все-таки случится. Произойдет это за счет двусторонней волатильности — за периодами спада обычно следуют периоды роста.

Как показывают недавние события, существенное влияние на рубль оказывают не только цены на нефть, но и события вроде отравления Алексея Навального или грядущих президентских выборов в США. Поэтому нужно просто "переждать" шумиху.

С таким мнением согласны и в Минэкономразвития: по оценке экспертов ведомства, уже в 2021 году доллар в среднем будет стоить 72,4 рубля.