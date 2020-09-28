Сын Байдена - помеха на его пути в президенты?

Джо Байден просто возмутительно "слеп", когда дело касается действий его сына на Украине. Такой подход может серьёзно повредить его репутации, а при негативном развитии событий — стоить президентского кресла.

Хантер Байден, напомним, оказался замешан уже в нескольких скандалах: известно как минимум о его связях с китайскими коммунистами, рядом украинских предпринимателей, а также Еленой Батуриной (вдова Лужкова).

"Нет никакого оправдания этической слепоте Джо Байдена в отношении грязной иностранной спекуляции своего сына и его брата. Недостаточно сказать, что сам вице-президент не получил прибыли от этих сделок и не изменил сознательно политику США из-за них. Из-за самого характера этих деловых договоренностей молчаливое согласие Байдена с ними неизбежно ставило под угрозу интересы США", — сообщают журналисты издания Washington Examiner.

Представители демократов на обвинения отреагировали оперативно: по их мнению, вся ситуация - "попытка российской дезинформации".