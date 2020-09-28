Чиновники Минэкономразвития, несмотря на довольно пессимистичные данные и по операциям "импорт-экспорт", и на стремительное падение рубля в первый месяц осени, рапортуют: к концу года российская валюта будет чувствовать себя лучше.
Лучшим периодом будет конец 2020 — начало 2021 года, а в 2021 за доллар дадут 72,4 рубля.
"В среднем за период 1—25 сентября валютный курс достиг 75,2 рубля за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.
По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 г. — начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 рубля за доллар США", — сообщают аналитики ведомства.
Согласно их выкладкам, рост ожидается в том числе за счёт восстановления экспорта: мировой экономике снова понадобятся товары, поставляемые Россией.
"При этом в структуре товарного экспорта будет преобладать ненефтегазовый экспорт (доля более 50% в 2021–2023 гг. по сравнению с 43% в 2019 году). Рост импорта будет умеренным (товарный импорт: +4,3-4,7% в реальном выражении в 2022–2023 гг. после восстановления на 5,1% в 2021 году).
В этих условиях ожидается сохранение положительного сальдо текущего счёта платежного баланса на всём прогнозном горизонте (1,6-1,8% ВВП в 2021–2023 гг.), которое, в свою очередь, окажет стабилизирующее воздействие на динамику валютного курса", — конкретизируют в ведомстве.
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