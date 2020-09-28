Минэкономразвития: уже к концу года рубль укрепится

Чиновники Минэкономразвития, несмотря на довольно пессимистичные данные и по операциям "импорт-экспорт", и на стремительное падение рубля в первый месяц осени, рапортуют: к концу года российская валюта будет чувствовать себя лучше.

Лучшим периодом будет конец 2020 — начало 2021 года, а в 2021 за доллар дадут 72,4 рубля.

"В среднем за период 1—25 сентября валютный курс достиг 75,2 рубля за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 г. — начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 рубля за доллар США", — сообщают аналитики ведомства.

Согласно их выкладкам, рост ожидается в том числе за счёт восстановления экспорта: мировой экономике снова понадобятся товары, поставляемые Россией.