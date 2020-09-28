Меркель тайно посещала Навального. Зачем?

Немецкое издание Spiegel сообщает: к Навальному во время его лечения в клинике Шарите тайно приезжала с визитами Ангела Меркель.

Об этом никак не объявляли в СМИ. По сведениям Spiegel, Меркель общалась с Навальным и рассказывала ему о том, что правительство Германии — на его стороне.

Напомним: российский оппозиционный политик попал в немецкую клинику после того, как сначала почувствовал ухудшение самочувствия, а затем потерял сознание на борту рейса "Томск — Москва". Несколько суток он провёл в больнице Омска, затем Навального решено было транспортировать в ФРГ.

Врачи немецкой клиники Шарите после всех анализов уверены: блогера и политика отравили, причем веществом группы "Новичок". Об этом же сообщают эксперты Франции и Швеции. Российская сторона версию с "Новичком" отрицает.

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, сообщила прессе: политик будет находиться в ФРГ до конца реабилитационного курса, а затем — вернётся в Россию. Оставаться жить в Германии он не намерен.