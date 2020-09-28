Чиновники Роспотребнадзора попросили пенсионеров "посидеть" дома

Поскольку мировыми исследованиями подтверждена особая уязвимость пожилых людей к коронавирусу, им стоит как можно реже выходить из дома.

Хотя "второй волны" коронавируса в РФ пока не ожидается, пенсионерам стоит сократить число "выходов", а в случае если на улицу всё-таки нужно, обязательно надевать защитную маску и перчатки. После возвращения рекомендуется промыть руки с мылом.

"Люди "серебряного возраста" (старше 60 лет) — в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Чиновники ведомства отметили, что пенсионерам стоит также "урезать" посещения мест скопления людей — к ним отнесли как торговые центры, так и магазины. А для оплаты коммунальных и прочих счетов пенсионерам советуют обратиться к родственникам или соцработникам.