Илья Яшин женился на певице

Глава муниципального округа Красносельский в Москве Илья Яшин сообщил подписчикам в Instagram, что женился.

Избранницей политика стала солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян.

Яшин опубликовал несколько фотографий из загса и написал: "Мы женаты!".