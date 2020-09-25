Сергей Аксёнов: в Крыму построят опреснительную станцию

Для решения проблемы с водоснабжением в Крыму построят уникальную опреснительную станцию. Она станет первой в России и будет располагаться примерно в 30 км от Симферополя.

В дополнение к опреснительной станции будут проведены работы по бурению скважин, которые в сумме дадут около 40 000 кубометров при 10 000 на текущий момент. Также планируется создание водоочистных сооружений на Салгире (река около села Укромное).

"Опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал", — уточнил глава республики Сергей Аксёнов.

Напомним, до 2014 года общий объем поставляемой с Украины воды неуклонно снижается. Изначально он составлял 85%, сейчас ведутся работы по "переключению" на внутренние ресурсы Крыма. Так, 2 сентября Владимир Путин пообещал найти и предоставить деньги для развития и ремонта сетей водоснабжения.