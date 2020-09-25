Доверие к Путину снова растет: данные ВЦИОМ

Хорошие новости предоставляет ВЦИОМ: по данным ведомства, рейтинги доверия населения Владимиру Путину снова пошли в рост.

Ещё в августе опросы показали, что доверяют главе государства 56%, но уже к концу сентября ситуация стала лучше — 67,2%. Прямой вопрос "Одобряете ли вы деятельность президента" также позволил выявить небольшой рост лояльной аудитории — до 62,6%.

По данным аналитиков, такой рейтинг позволяет президенту успешно "забыть" июльские значения: тогда в ходе опросов ему доверяли всего 23% населения. Это был наиболее низкий за период в 2,5 года показатель, который эксперты связывают с действиями властей в период пандемии коронавируса.

Интересно, что неплохой, но не идеальный рейтинг Путина смотрится выигрышно на фоне остальных "фигур" у власти: Михаил Мишустин набрал всего 55,7%, Владимир Жириновский — 29%, а Геннадий Зюганов — 28,1%.