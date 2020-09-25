Чиновники Минздрава объяснили рост заболеваемости COVID-19

Чиновники Минздрава отчитались: наблюдаемая сейчас в России динамика заболеваемости коронавирусом была ожидаема. Её спрогнозировали заранее, поэтому рост заболеваемости до уровня примерно конца июня объясним.

"Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъём заболеваемостью коронавирусом", — сообщает помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В регионы России тем временем поступают вакцины от коронавируса. А для отслеживания картины заболеваемости уже подготовлен специальный сайт, на котором можно посмотреть списки заболевших, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. В частности, на сайте будут регулярно обновляться списки всех, кто перенёс болезнь, уточнил он.

Также в Минздраве сообщили: всем, кто перёнес коронавирус, прививаться не нужно, потому что иммунитет уже сформирован.