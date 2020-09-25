В нынешней обстановке случаи как целенаправленного обмана, так и юридических казусов при покупке недвижимости на средства маткапитала участились. Поэтому сделки, в которых он фигурирует, нужно контролировать особенно тщательно: в частности, создавать защитные механизмы, помогающие людям вернуть средства.
Вопрос поднял председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, приведя пример. На приём к нему попала женщина, ставшая жертвой "невозвратности" маткапитала. Она оформила средства как оплату за квартиру, но сделка оказалась недействительной, а деньги вернуть не удаётся.
"Ситуаций может быть очень много самых разных у людей, в том числе связанных с тем, что сделка по приобретению недвижимости при реализации материнского капитала по каким-то причинам признается недействительной, но в любом случае какой-то механизм защиты в случае признания сделки с недвижимостью (недействительной) при реализации материнского капитала должен быть", — подчеркнул Медведев.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.