Медведев: покупку недвижимости за маткапитал нужно защитить

В нынешней обстановке случаи как целенаправленного обмана, так и юридических казусов при покупке недвижимости на средства маткапитала участились. Поэтому сделки, в которых он фигурирует, нужно контролировать особенно тщательно: в частности, создавать защитные механизмы, помогающие людям вернуть средства.

Вопрос поднял председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, приведя пример. На приём к нему попала женщина, ставшая жертвой "невозвратности" маткапитала. Она оформила средства как оплату за квартиру, но сделка оказалась недействительной, а деньги вернуть не удаётся.