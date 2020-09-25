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Медведев: покупку недвижимости за маткапитал нужно защитить

В нынешней обстановке случаи как целенаправленного обмана, так и юридических казусов при покупке недвижимости на средства маткапитала участились. Поэтому сделки, в которых он фигурирует, нужно контролировать особенно тщательно: в частности, создавать защитные механизмы, помогающие людям вернуть средства.

Медведев: покупку недвижимости за маткапитал нужно защитить

Вопрос поднял председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, приведя пример. На приём к нему попала женщина, ставшая жертвой "невозвратности" маткапитала. Она оформила средства как оплату за квартиру, но сделка оказалась недействительной, а деньги вернуть не удаётся.

"Ситуаций может быть очень много самых разных у людей, в том числе связанных с тем, что сделка по приобретению недвижимости при реализации материнского капитала по каким-то причинам признается недействительной, но в любом случае какой-то механизм защиты в случае признания сделки с недвижимостью (недействительной) при реализации материнского капитала должен быть", — подчеркнул Медведев.

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