В Совете Федераций продолжают изыскивать меры пополнения стремительно "худеющего" российского бюджета. На этот раз "под прицел" чиновников попали дивиденды — именно о них глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов напишет в письме Михаилу Мишустину.
По задумке Кутепова, нужно поднять ставку налога для всех компаний, которые получают более 50 млн дохода как дивиденды, ради пополнения бюджета в период пандемии.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос и о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями.
В силу того, что получателями дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях) являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 млн рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 млн рублей, 300 млн и выше.
Повышенные ставки предлагается применять к сумме превышения дивидендов суммы в пятьдесят миллионов рублей", — уточняет цифры Кутепов.
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