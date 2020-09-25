Совет Федераций предлагает бизнесу рост ещё одного налога

В Совете Федераций продолжают изыскивать меры пополнения стремительно "худеющего" российского бюджета. На этот раз "под прицел" чиновников попали дивиденды — именно о них глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов напишет в письме Михаилу Мишустину.

По задумке Кутепова, нужно поднять ставку налога для всех компаний, которые получают более 50 млн дохода как дивиденды, ради пополнения бюджета в период пандемии.