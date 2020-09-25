В российском МИД ранее отметили, что готовят собственный "санкционный список", а в части санкций будут введены некие ограничения по работе в секторе сельского хозяйства.

Но санкции — палка о двух концах: в попытке ответить на нападки Запада Россия может нанести удар по кошелькам своих граждан. Как властям использовать "санкционные пакеты" максимально эффективно, но при этом не в ущерб своим гражданам (как в случае с продовольственным эмбарго)?

Рассказывает руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов для "Правды.Ру".

"В отличие от Соединенных Штатов российские контрсанкции в отношении Европейского союза должны опираться на два принципа.

Во-первых, нужно не навредить своему экспорту в эту зону, он весьма значительный. То есть во многом это должны быть "декоративные" ответы, как "декоративными" являются сами санкции Европейского союза, потому что рассматривать их как-то особо серьезно нет смысла. Они радикально не поменяли, не являются они уж такими свирепыми. Они адресные и по сути безрезультатные.

Во-вторых, нужно учесть замещение нашего импорта из ЕС. В частности, это касается промышленного оборудования, комплектующих и авиационной техники — Airbus. И здесь начинаются главные сложности, потому что мы потеряли в 90-е годы огромную часть своего машиностроения.

Наш подлинный ответ европейцам должен быть таким: восстанавливать промышленное машиностроение и машиностроение вообще, и авиастроение особенно. И уже потом постепенно вытеснять европейские товары, продукцию европейских компаний. Вот это наш ответ.

С американцами все несколько иначе, потому что у нас не только Boeing летают, но у нас и Microsoft "оккупировал" всю страну практически. И российские компании, такие как "Касперский", устали жаловаться на то, что не пора ли дать возможность на собственном национальном рынке что-то делать, например, национальный "Office" создать. У нас нет своего "Office", нет своей операционной системы. Хотя мы могли бы взять Ubuntu и на нее сделать наложение, то есть взять свободное программное обеспечение, которое не принадлежит никакой компании в том виде, как принадлежит Windows Microsoft, и сделать либо собственную операционную систему, либо, что было бы умнее, сделать "Office" и дополнения, которые будут отвечать задачам.

Американцы вводят против нас санкции или другие страны вводят против нас санкции: мы говорим, что хорошо, это враждебное экономическое поведение, в соответствии с российским законом о недружественном экономическом поведении правительство имеет право специальным актом освободить патенты, интеллектуальную собственность из этой страны на территории РФ, то есть ваши патенты мы признаем на вашей территории, а у нас этого нет из-за ваших враждебных действий.

И этот ответ был бы весьма болезненный для ЕС, если бы Россия пошла по такому пути и начала частично или полностью (полностью — это маловероятно) освобождать интеллектуальную собственность, то есть переводить ее в формат другого патентного права. Они говорят, что у нас запатентовано, вот наш международный патент. А вы говорите, что мы это переводим в формат свободного патента или вообще беспатентного использования, кто хочет — может этим пользоваться, как хочет развивать и ваши права не признаются. То есть это называется "национализация патентного права" и "национализация права на интеллектуальную собственность". Не всеобщее, а в отношении тех, кто нарушил правила хорошего поведения в политической глобальной экономии.

В отношении Евросоюза и европейских стран необходимо держаться следующего принципа: на "декоративные" санкции мы отвечаем "декоративными", радуем Вашингтон игрой, когда обе стороны имитируют борьбу, а в торговле при этом принципиально ничего не меняется.

Но если идет посягательство на наши торговые интересы, как, например, с "Северным потоком", это не просто громкие слова в Европарламенте. Это враждебные серьезные действия. В этом случае, конечно, нужно действовать по-настоящему.

Слабое место европейской экономики — машины, это все, что связано с технологиями. А все, что связано с технологиями, во многом опирается, во-первых, на интеллектуальную собственность, во-вторых, на привычку покупать в Европе. Многое ведь покупается уже в Китае. Я говорю о промышленном оборудовании, о комплектующих, о машинах.

Мы можем уменьшать закупки всего, чего только можно, не закупать это в Европейском союзе. И это очень болезненно для ЕС, учитывая, что рубль слабеет, а евро укрепляется к доллару. И в результате Евросоюз опять всех будет давить своей фантастической дороговизной всего, что он продает. И зачем это нужно? Мы еще и переплачивать должны. Друзья, вы уж там наслаждайтесь высоким уровнем жизни не за наш счет", — развернуто описал ситуацию Колташов специально для "Правды. Ру".