В федеральном бюджете на охрану и восстановление экологии предусмотрена сумма в триллион рублей. На что стоит в первую очередь потратить выделенные средства? Есть ли какие-то особо острые проблемы, требующие решения "ещё вчера"?

Об этом читателям "Правды.Ру" сообщил эксперт Вера Порхун, председатель правления Белгородской региональной Общественной экологической организации "Демо-Эко".

Решить "мусорную проблему"

"Я считаю, что необходимо независимо оттого, сколько выделяется, какие суммы выделяются на "мусорную реформу", мы, к сожалению, не видим особых подвижек в решении этой проблемы. Она у нас не в этом русле, то есть нет готовности ни у управляющих компаний, ни у населения.

Мы делали анкетирование в 22 муниципальных образованиях области. Зачастую люди даже не понимают, что такое раздельный мусор и что надо разделять.

Необходимо потратить на просветительскую деятельность и на нормальное обеспечение регионов баками для раздельного сбора мусора. Это первое, что важно.

Нужно понимать: если мы откажемся покупать пластиковые стаканы, их будут меньше производить. И так по цепочке: если мы будем выбирать сумки не из полиэтилена, одноразовую посуду и прочее, их будут меньше производить.

Если закончить тему с мусором и отходами твёрдыми, коммунальными, строительными, то, безусловно, в первую очередь нужно обеспечить вторичную переработку на самих производствах. Сейчас к этому мы идем потихонечку.

Восстановить древострой

Дальше, по моему мнению: восстановление древостроя в нашем регионе. По всей России не буду говорить. Но в Белгородской области хотя бы к тем 30%, которые были 100 лет назад. К сожалению, сейчас этого нет. Все в этом отношении в регионе делается. Думаю, лишние деньги не помешали.

Триллион надо куда-то разделить, чтобы это с пользой было. Главное, чтобы деньги попали туда, куда надо", — обрисовала ситуацию Порхун для "Правды. Ру".