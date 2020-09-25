Жители Японии были возмущены сюжетом одного из местных телеканалов: корреспонденты осветили работы по строительству дорог на Шикотане. Работы велись в рамках программы "План развития Курильского архипелага" — и японцы в очередной раз убедились, что отдавать Курилы Россия не собирается.

Однако смена руководства страны может подарить японцам надежду: вдруг "сменщик" Абэ, Ёсихидэ Суга, проявит больше решимости в данном вопросе?

Произойдут ли "сдвиги" по Курилам после ухода Абэ и его команды? Чего ждать России от Японии? Об этом для читателей "Правды. Ру" — Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Институт Дальнего Востока РАН.

"Я думаю, что никаких изменений в отношениях между Россией и Японией в связи с уходом с поста премьер-министра Синдзо Абэ не будет.

Во-первых, Ёсихидэ Суга, который сейчас стал премьер-министром, фактически является его ставленником и преемником, он будет проводить тот курс, который ему будет указывать Абэ.

Во-вторых, принципиальная позиция Японии никогда не менялась (менялись премьер-министры): четыре южнокурильских острова являются японскими северными территориями, которые Советский Союз незаконно захватил силой в конце войны, Россия ими незаконно владеет (некоторые даже выдвигают термин "оккупируют") — и надо добиваться возвращения всех четырех островов.

Абэ в конце своего срока пребывания в кресле премьер-министра чуть смягчил позицию, надеясь, что это позволит уговорить Путина пойти на территориальные уступки. Он говорил в основном о двух островах, а не о четырех, ссылаясь на советско-японскую декларацию 1956 года. Но он никогда не говорил о том, что он отказывается от двух других островов.

В декларации указаны Хабомаи и Шикотан, которые Советский Союз обещал вернуть после подписания мирного договора. А более крупные — это Кунашир и Итуруп. Но Абэ никогда не говорил, что он отказывается от Кунашира и Итурупа, несмотря на то, что многие в Японии и у нас тоже говорили, что Абэ, дескать, пошёл на уступки, вот-вот будет поставлена точка. Ничего подобного. Таких планов у него не было. И то, что позиция не меняется, выяснилось уже в конце его пребывания, буквально перед уходом в отставку: в апреле этого года была опубликована "Голубая книга по дипломатии" Японии, где говорилось, что японский суверенитет распространяется на все четыре северных острова. Так что ситуация прояснилась.

С нашей стороны позиция такая: шагом к дальнейшему продвижению на пути к мирному договору должно стать признание Японии итогов Второй мировой войны в полном объеме, то есть законность владения Россией спорными островами. Для Японии это совершенно неприемлемо. То есть позиции обозначены ещё раз более откровенно, более четко, они никак не совпадают, можно сказать, что они прямо противоположны.

Поэтому я думаю, что никаких прорывов в отношении территориальной проблемы и мирного договора в обозримом будущем ожидать не приходится, несмотря на то, что пришёл новый премьер-министр.

Тем более совсем недавно, как вы знаете, в Конституцию была внесена поправка, которая делает практически невозможным отчуждение российских территорий.

И это, как уже заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, облегчает нам дальнейшие переговоры по территориальному вопросу и мирному договору. И Песков, пресс-секретарь Путина, тоже сказал, что ответ на вопрос о территориальной проблеме надо искать в новой Конституции. Он же добавил, что за период правления Абэ российские и японские позиции никак не сблизились по территориальному вопросу.

Переговоры будут дальше идти. Не зря же встречались Путин и Абэ 27 раз. Сейчас переговоры "подвисли" — коронавирус нагрянул, трудно осуществлять какие-то дипломатические контакты. Но они будут возобновлены. Я думаю, они будут проходить в режиме "ни шатко, ни валко" и в обозримом будущем каких-то исторических прорывов я не жду", — специально для сайта "Правда. Ру" прокомментировал Кистанов.