Минфин РФ хочет урегулировать работу россиян с криптовалютой

Обсуждение законопроектов, которые помогут государству регулировать российский рынок криптовалюты, достигло решающей стадии.

Эксперты Минфина разослали готовый пакет законопроектов по различным ведомствам, а на следующей неделе ожидается масштабное их обсуждение. Если законопроекты пройдут все нужные процедуры, то уже с 1 января 2021 года начнут действовать.

Основной момент для всех держателей криптовалюты: теперь по операциям от 100 000 рублей в год нужно будет информировать налоговые службы и подавать отчёт, в котором необходимо подробно описывать операции. Если через кошелёк "пропустили" более 1 млн за год и об этом не стало известно налоговой — можно получить до 3 лет тюрьмы.

Решать судьбу законопроектов будут специалисты сразу трех ведомств: Минэкономразвития, Минюст и Минцифры. При этом в Минфине отмечают, что мировой опыт в этом вопросе опирается на 2 варианта: или тотальный контроль оборота, или полный запрет.