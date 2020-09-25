Россия успешно ликвидировала остатки запасов боевых отравляющих веществ, действуя при этом полностью по нормам ОЗХО. Однако и в ряде стран ЕС, и в США продолжают "обвинительный" мотив в диалоге с Москвой — и это неприемлемо.
Никаких доказательств факта отравления все еще нет — а против России уже готовят очередные санкции. Причина такой политики — в нежелании Вашингтона понять, что Россия надежно закрепилась на международной арене и готова к сотрудничеству с другими странами.
"Инициаторов новых санкций не смущает, что никаких доказательств факта отравления нет. Настоятельные предложения России предоставить материалы до сих пор не получили должного ответа", — высказался член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (фракция "Единая Россия").
"Цель голословных обвинений нашей страны лежит на поверхности — подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество "агрессивной" Россией, чтобы помешать развитию диалога и сотрудничества с другими народами", — подчеркнул Железняк.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.