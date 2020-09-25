Железняк: США не могут смириться с ростом влияния России в мире

Россия успешно ликвидировала остатки запасов боевых отравляющих веществ, действуя при этом полностью по нормам ОЗХО. Однако и в ряде стран ЕС, и в США продолжают "обвинительный" мотив в диалоге с Москвой — и это неприемлемо.

Никаких доказательств факта отравления все еще нет — а против России уже готовят очередные санкции. Причина такой политики — в нежелании Вашингтона понять, что Россия надежно закрепилась на международной арене и готова к сотрудничеству с другими странами.