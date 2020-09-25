Рождаемость в РФ рухнула. Нацпроекты и пособия не помогли?

Ни призывы чиновников «рожать детей», ни подкрепление этих призывов солидными пособиями и материнским капиталом, ни нацпроект "Демография" не смогли приостановить спад рождаемости в стране. Такой вывод можно сделать из выкладок Счетной палаты по итогам анализа госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Несколько ключевых цифр: в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на женщину) составил 1,504, а в 2018 — 1,579. Согласно госпрограмме показатель должен составлять 1,63.

В перспективе улучшения, по мнению экспертов, ждать не стоит: кризис пандемии и лавинообразное падение доходов заставляют многих россиян отказываться от идеи завести ребенка. В период с января по июль 2020 года в РФ родились на 5,2% меньше детей, чем за сходный период 2019.

"Исправить ситуацию можно, если в течение многих лет на одну женщину будет приходиться 2,1 рождения", — отмечает директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

И ключевым моментом в повышении рождаемости должны стать не финансовые "бонусы" за детей, а рост уровня жизни в стране.