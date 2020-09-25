Американские сенаторы успешно доработали проект нового "санкционного пакета" — теперь его рассмотрит Конгресс страны.

Документ с длинным названием "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020" содержит следующие пункты:

"Владимир Путин доказал, что он не остановится ни перед чем, вплоть до отравления, чтобы заставить замолчать и подавить российских граждан, которые открыто высказываются против его злоупотреблений и вопиющей коррупции", — подчеркнул один из авторов проекта, республиканец Марк Рубио.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных в этом трусливой атаке, целью которой была попытка заставить молчать несогласных и задушить борьбу людей за свободу и демократию", — добавил политик.