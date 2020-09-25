Американские сенаторы успешно доработали проект нового "санкционного пакета" — теперь его рассмотрит Конгресс страны.
Документ с длинным названием "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020" содержит следующие пункты:
"Владимир Путин доказал, что он не остановится ни перед чем, вплоть до отравления, чтобы заставить замолчать и подавить российских граждан, которые открыто высказываются против его злоупотреблений и вопиющей коррупции", — подчеркнул один из авторов проекта, республиканец Марк Рубио.
"Мы должны привлечь к ответственности виновных в этом трусливой атаке, целью которой была попытка заставить молчать несогласных и задушить борьбу людей за свободу и демократию", — добавил политик.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.