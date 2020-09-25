Для любителей пообщаться в социальной сети Facebook снова наступают нелегкие времена. Администраторы Facebook, по последним данным, ограничивают и даже "банят" пользователей, которые вступают в дискуссии вокруг острополитических тем. В частности, проблемы выявлены не только у аккаунтов частных лиц, но и у "представительств" СМИ.
"Зачистки" оказались столь масштабными, что привлекли внимание посольства РФ в США: наши дипломаты уже призвали руководство Facebook как остановить "чистки", так и выйти на связь с российскими властями.
"Facebook продолжает зачищать критические к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ.
Администрация вводит в заблуждение пользователей, заявляет, что не анализирует содержание удаленных аккаунтов.
Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно, иначе можно оказаться в следующем списке ликвидированных аккаунтов. Это цензура", — прокомментировали дипломаты.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.