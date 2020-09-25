Посольство РФ в США: Facebook мешает россиянам своими "чистками"

Для любителей пообщаться в социальной сети Facebook снова наступают нелегкие времена. Администраторы Facebook, по последним данным, ограничивают и даже "банят" пользователей, которые вступают в дискуссии вокруг острополитических тем. В частности, проблемы выявлены не только у аккаунтов частных лиц, но и у "представительств" СМИ.

"Зачистки" оказались столь масштабными, что привлекли внимание посольства РФ в США: наши дипломаты уже призвали руководство Facebook как остановить "чистки", так и выйти на связь с российскими властями.