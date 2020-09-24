Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе Костромской области.
Позже она призналась, что боится из-за своей победы, поскольку была техническим кандидатом и не знает, сможет ли справиться с обязанностями главы поселения.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никаких нарушений в победе Удгодской не было, несмотря на то, что она была техническим кандидатом.
"Она созналась в том, что она была техническим кандидатом, но никакого подлога там не было. Человек шёл на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", — пояснила Памфилова.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.