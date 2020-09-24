Памфилова не увидела нарушений в победе уборщицы на выборах

Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе Костромской области.

Позже она призналась, что боится из-за своей победы, поскольку была техническим кандидатом и не знает, сможет ли справиться с обязанностями главы поселения.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никаких нарушений в победе Удгодской не было, несмотря на то, что она была техническим кандидатом.