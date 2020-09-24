Посол США в России: меня удивляет, как ухудшились наши отношения

Отношения между Россией и США ухудшаются, а "пропасть" между странами лишь растет. К сожалению, проводимая Москвой политика не позволяет надеяться на хорошие перспективы развития диалога — и это удивляет. Об этом рассказал посол США в РФ Джон Салливан.

В частности, Салливан напомнил о приезде в Москву в 2017 году Рекса Тиллерсона.

"Он (Тиллерсон) говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но (…) надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась", — рассказал американский посол.

В качестве негативного примера действий российских властей Салливан привел ситуацию с Алексеем Навальным.

Интересно, что ранее российский МИД в лице Сергея Лаврова заявил: провокация с оппозиционером может стать отличным поводом для Запада, чтобы под выгодным предлогом усилить режим санкций против РФ.