Отношения между Россией и США ухудшаются, а "пропасть" между странами лишь растет. К сожалению, проводимая Москвой политика не позволяет надеяться на хорошие перспективы развития диалога — и это удивляет. Об этом рассказал посол США в РФ Джон Салливан.
В частности, Салливан напомнил о приезде в Москву в 2017 году Рекса Тиллерсона.
"Он (Тиллерсон) говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но (…) надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась", — рассказал американский посол.
В качестве негативного примера действий российских властей Салливан привел ситуацию с Алексеем Навальным.
Интересно, что ранее российский МИД в лице Сергея Лаврова заявил: провокация с оппозиционером может стать отличным поводом для Запада, чтобы под выгодным предлогом усилить режим санкций против РФ.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.