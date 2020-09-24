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Продуктовые карточки: нужны или нет?

России необходимо ввести продуктовые карточки, считают экономисты. Такая мера будет нелишней в поддержке малоимущих сограждан. Тем более, что карточки действуют в США.

Продуктовые карточки: нужны или нет?

Представим, что такую поддержку на самом деле вернут. Каков оптимальный механизм её внедрения? Есть ли в них вообще смысл в современных условиях? Например, планируется возможность тратить на "одежду, досуг, ребёнка" — не проще ввести еще одно пособие?

Об этом читателям "Правды. Ру" рассказала Светлана Бессараб, депутат Госдумы и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Насколько мне известно, этот механизм действует в ряде стран, в том числе в европейских и в некоторых штатах Америки.

Исходя из дискуссии, варианты разные: например, разрешить на карточку приобретать только продукты питания, продукты первой необходимости, детские вещи. И это бы позволило контролировать расходование средств непосредственно на нужды семьи и нужды ребенка.

Есть мнение: эксперты считают, что множество семей в России используют средства на неустановленные в законе цели. Отдельные, неблагополучные семьи предпочитают вести антисоциальный образ жизни: они тратят пособия на алкогольные напитки и прочее.

Однако тут можно сказать вот что: если прийти, купить продукты питания, детские вещи, а потом поменять их на дешёвый алкоголь, знаменатель будет тот же.

На мой взгляд, помощь должна оказываться малоимущим, нуждающимся семьям. У нас сегодня в России 20 миллионов бедных. Им нужно помогать.

Каким образом будет организована эта помощь — это другой вопрос. С одной стороны, в карточной системе что удобно? Определены качественные продукты и поставщики, будет какой-то реестр, список на конкурсной основе, и с учетом того, что поставки будут одни и те же оптовые, например, крупы, мясо, рыба, птица, детская одежда и так далее, производитель будет знать, сколько ему необходимо произвести. И, конечно, это будет регулировать цену: чем больше производим, тем дешевле продукт получится, с одной стороны.

С другой стороны, на мой взгляд, это еще одна система, разработка которой будет стоить дороже, чем помощь населению. Ведь любая система, включающая в себя программное обеспечение — очень дорогостоящий продукт. Нам сегодня придется в эту систему встраивать средства, специалистов, разработку продуктов, соответствующие приспособления технического характера для считывания этих карт, выпуск самих карт.

Я боюсь, не выльется ли это в итоге в большую проблему, в сумму, которая превысит максимально возможную сегодня для оказания поддержки населения.

На мой взгляд, сейчас самое главное в этих условиях (когда ситуация на рынке труда, ситуация с обеднением населения подошла к критическому значению) — оказывать помощь в принципе.

Какая она будет — сегодня уже не так важно.

Раньше, например, не было и компьютеров, но людям помогали.

И не нужно баснословных денег тратить. Но сегодня уровень подделки таких бумажных удостоверений значительно вырос. Любой мошенник может распечатать подделку. Как мы будем проверять?" — прокомментировала Бессараб для "Правды.Ру".

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