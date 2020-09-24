Итоги встречи представителей добывающей отрасли с вице-премьером Андреем Белоусовым оказались для промышленников грустными: уступок, помимо согласованных чуть ранее, они не получили.

По последним данным, делегация промышленников надеялась на смягчение проекта по повышению НДПИ в 3,5 раза, однако итоговый "чек", который им предстоит оплатить, не изменился: 56 млрд рублей за год.

"Я был вынужден, к сожалению, напомнить нашему бизнесу, что сейчас особая ситуация.

Мы столкнулись с беспрецедентным за последнее десятилетие, начиная с 2009 года, кризисом, и что федеральный бюджет потратил в этом году около 4 триллионов рублей. Взяв их не у бизнеса, а заняв их на рыночных условиях у банков.

Три триллиона рублей дополнительных денег! А вы тут из-за пятидесяти, из-за шестидесяти миллиардов устраиваете какую-то помойку", — негативно отреагировал Белоусов на предложения промышленников.