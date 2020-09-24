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Не нефтью единой: слезает ли Россия с "нефтяной иглы"

По мнению Валентины Матвиенко, Россия успешно начала "отказываться от нефтяной иглы". Так ли это на самом деле, если в бюджете нефть, газ и их производные все ещё составляют более 50% доходной части?

Не нефтью единой: слезает ли Россия с

Рассказывает специально для читателей "Правды.Ру" Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития.

"Даже в такой критической ситуации, как пандемия, в России экономическая ситуация как-то стабилизируется. Но заявления о том, что мы "слезли с нефтяной иглы" — это смешение жанров.

Если смотреть на чисто формальные признаки нефтегазовых доходов в общем объеме доходов бюджета, мы сейчас видим резкое их падение — порядка 29-30%. Мы видим тренд на снижение. Это, естественно, ослабляет зависимость нашей экономики. Так что по формальному признаку мы действительно начали слезать с "нефтяной иглы".

Но этот процесс сопряжен с большими рисками. Мы давно начали, — когда пошли на соглашение ОПЕК+. Проблема в том, что "нефтяная игла" сломалась и застряла. Поэтому нам пока очень больно присаживаться.

Роль нефтегазового сектора остаётся существенным. Другое дело, что он теперь не будет являться определяющим. Один из итогов всей коронавирусной истории в том, что мы поняли: вернуться к 100 долларам за баррель вряд ли удастся. А недавний прогноз нефтяного гиганта British Petroleum говорит, что уже пик пройден, пик вообще глобального спроса нефти завершился. Спрос будет расти, но довольно умеренными темпами.

Поэтому ориентироваться стратегически на десятилетия вперед уже невозможно в силу изменения внешних обстоятельств, внешнего спроса. Поэтому здесь всё понятно. Мы не то что сами слезаем — общемировая ситуация поставила необходимость ускорять процесс. А как ускорять? Другие сектора развивать. Что становится драйверами развития экономики? Это нам надо еще понять. Их очень много.

Сейчас это отрасли, которые позволяют насыщать упавший потребительский спрос в силу коронавируса. Дальше у нас на подходе и машиностроение, и импортозамещение, и IT-сфера, и агросфера развивается успешно — лидирующие позиции в мире. Драйверов много.

Даже тот же нефтегазовый сектор: глубокая переработка углеводородов. Все начинается с трубы и скважины. Дальше — нефтегазопереработка, нефтегазохимия, химический комплекс.

Поэтому речь не идет о том, что мы "слезаем с иглы". Да, мы слезаем в том смысле, что прекращаем делать упор на наше благополучие от экспорта сырья. Нам важно развивать нефтегазовый сектор.

Но главный ключ развития — новая деловая среда для бизнеса, обновленная деловая среда, мотивация инвестировать, доверие бизнеса и населения к государству. Вот это на сегодняшний день, на мой взгляд, главный драйвер перехода к новой экономической модели развития.

Если общую характеристику нашему инвестиционному климату давать, он резкоконтинентальный — сильно некомфортный для нормальной инвестиционной среды. Необходимо создавать общие понятные стабильные стимулирующие условия для всех. Сейчас уже кое-что удалось — кредитные ставки пошли вниз достаточно серьезно. Но это только позволяет держать экономику на плаву. А стимулировать как? Какие приоритеты?

Надо на долговременной основе разводить участвующие предприятия частного сектора, корпоративного сектора. Формирование среды — это серьёзная история, непростая", — рассказал для "Правды. Ру" Масленников.

 

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