В Кремле не расстроятся, если Нобелевский комитет не зарегистрирует Владимира Путина кандидатом на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", — пояснил Песков.