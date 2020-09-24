Зачем США заявления о "тайной операции" РФ против Байдена

Издание Washington Post в очередной раз порадовало любителей "теорий заговора". На этот раз журналисты сумели получить доступ к докладу ЦРУ, в котором российское руководство выставлено виноватым в "подтасовке" грядущих американских выборов.

В частности, "тайная операция" проводится якобы при участии украинского депутата Андрея Деркача, СМИ и адвоката Трампа.

Не слишком ли смело со стороны Штатов делать такие заявления — и к чему они могут привести?Специально для читателей "Правды.Ру" — комментарий Тимофея Бордачёва, научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, кандидата политических наук.