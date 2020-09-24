Издание Washington Post в очередной раз порадовало любителей "теорий заговора". На этот раз журналисты сумели получить доступ к докладу ЦРУ, в котором российское руководство выставлено виноватым в "подтасовке" грядущих американских выборов.
В частности, "тайная операция" проводится якобы при участии украинского депутата Андрея Деркача, СМИ и адвоката Трампа.
Не слишком ли смело со стороны Штатов делать такие заявления — и к чему они могут привести?Специально для читателей "Правды.Ру" — комментарий Тимофея Бордачёва, научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, кандидата политических наук.
"Я думаю, что сейчас, как и в годы классической холодной войны, не надо удивляться никаким обвинениям. Вопрос тут даже не в их абсурдности, вопрос в том, что позволено все. Можно обвинять других своих противников в чем угодно.
Если дело, по мнению американских экспертов, не имело бы никакой ценности для России, то почему бы ее в этом не обвинить?
Другой вопрос, что в 1950-1960 годы, когда про Советский Союз в США и про США в Советском Союзе распространяли всякие небылицы, мы не жили в общем информационном пространстве, просто не заморачивались такого рода вещами. А сейчас все это попадает в международное информационное пространство и поэтому мы удивляемся этому абсурду.
Это уже было — и это нормально. В такой конфликтной ситуации совершенно нормально обвинять противника во всем, что угодно, вне зависимости от того, есть доказательства или нет, есть ли гипотетический смысл такого поведения или нет", — прояснил в беседе с "Правдой.Ру" Бордачёв.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.