Для политика недостаточно иметь подвешенный язык и харизму, поскольку эта профессия требует служения людям.

Такое мнение высказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Иногда по-прежнему существуют стереотипы, что для того, чтобы избраться депутатом, нужно иметь только хорошо подвешенный язык, некоторое обаяние и харизматичную внешность. Или ещё стереотип — что где-то есть специальные политлехнологи, которых надо просто найти, заплатить им денег… Вот это большая ошибка, это все не правда", — пояснил чиновник.