"Единая Россия" хочет запретить изымать домашних животных из-за долгов

Запрет на изъятие домашних животных в качестве "расплаты" за просроченные долги подготовили депутаты от "Единой России" Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Законопроект предусматривает окончательное "закрытие" данного вопроса: дело в том, что ранее запрет распространялся лишь на животных, "используемых в предпринимательской деятельности".

"Например, сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчёл) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно", — уточнял ранее председатель Комитета палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Представители "Единой России" напомнили собравшимся: закон, согласно которому домашнее животное — не "вещь", уже действует, а в Конституцию страны внесены изменения, которые регламентируют "ответственное отношение к животным".

Ранее в Госдуме обсуждали штрафы для всех, кто выбросит на улицу кошку или собаку.