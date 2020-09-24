Совбез России: Ловить пьяных за рулем нужно помощью новых технологий

Новые технологии — то, что необходимо для эффективной ловли пьяных водителей. В частности, нужно разработать систему, которая не позволяла бы пьяным людям управлять машиной. С такой мыслью выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля", — уточнил Патрушев.

Также, по мнению чиновника, важен и тщательный контроль. Особенно серьезно "опекать" стоит всех, кто уже совершал подобное правонарушение, а также водителей, регулярно злоупотребляющих спиртным. Именно такие водители подвергают опасности не только свои, но и чужие жизни.

Напомним: эксперты Минпромторга уже высказывались по поводу внедрения "алкозамка" — системы, которая при определенной концентрации алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе просто заблокирует зажигание. Примерная стоимость устройства — от 25 000 рублей.