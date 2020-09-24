Материнский капитал будут индексировать ежегодно

Индексация материнского капитала станет ежегодной, уже с 1 января 2021 года это правило вступит в силу и "нарастит" его примерно на 23 000 рублей. Общая сумма капитала в 2021 году составит 639 432 рубля (за второго ребенка).

Расходы на реализацию плана по индексации возрастут примерно в 1,8 раза уже к 2023 году, но основная целью бюджета — соцподдержка и развитие России, так что бюджет выдержит. Такие данные озвучил Владимир Путин в ходе выступления перед Советом Федерации.

"Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет", — дополнил Путина глава российского правительства Михаил Мишустин.

По данным экспертов, за материнским капиталом в 2021 году обратятся примерно 1,2 млн семей. Размер маткапитала, согласно данным Минтруда, будут увеличивать примерно на темпы инфляции.