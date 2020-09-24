Володин - депутатам: критикуете рост налогов - предлагайте свой вариант

Работа по "изъятию сверхдоходов" у представителей табачной и нефтяной индустрии логична и обоснована, поскольку ситуация в стране непростая. А помимо уже внедряемых мер (рост НДПИ, "налог на вклады") депутаты могут свободно предлагать дополнительные варианты пополнения бюджета.

Об этом рассказал Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

"Вот мы предлагаем эти решения — изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение — предлагайте его", — предложил Володин.

По словам политика, еще в СССР при сложностях в экономике поддерживали ее баланс за счет граждан.