Работа по "изъятию сверхдоходов" у представителей табачной и нефтяной индустрии логична и обоснована, поскольку ситуация в стране непростая. А помимо уже внедряемых мер (рост НДПИ, "налог на вклады") депутаты могут свободно предлагать дополнительные варианты пополнения бюджета.
Об этом рассказал Вячеслав Володин на заседании Госдумы.
"Вот мы предлагаем эти решения — изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение — предлагайте его", — предложил Володин.
По словам политика, еще в СССР при сложностях в экономике поддерживали ее баланс за счет граждан.
"Сегодня никто не вводит дополнительные налоги, никто не отказывается от социальных стандартов, а если уж и говорить, то да, мы вот с вами отправили в рассылку законопроект о росте налогообложения до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн по году.
Но так это то, что все мы с вами предлагали, это повышенная прогрессивная шкала", — подчеркнул политик.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.