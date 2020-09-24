Путин: экономика РФ избавилась от критической нефтяной зависимости

Экономика России наконец слезла с "нефтяной иглы" — и теперь цены на нефть не могут критично повлиять на ее развитие. Такой устойчивости удалось достичь впервые за историю современной России. Об этом рассказал в ходе общения с сенаторами Владимир Путин.

"У нашей экономики, у бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастёт (в 2021 году) почти до 70%. На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России", — выделил ключевой момент президент.

По мнению президента, такой баланс показывает: несырьевые отрасли и "новые высокотехнологичные сектора" успешно начинают играть все более значимые роли в экономике.

На этом фоне интересно мнение экспертов ЦБ: нефть, газ и их производные все ещё позволяют бюджету получить более 50% доходов от экспорта. Именно за счёт "нефтегаза" пополняется в том числе валютный резерв страны — только за полгода в Россию "закачали" в обмен на ресурсы 79 млрд долларов.