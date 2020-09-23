На экологию в РФ потратят 1 триллион рублей

В федеральном бюджете на охрану и восстановление экологии предусмотрена сумма в 1 трлн рублей. Деньги будут направлены на создание более экологичной инфраструктуры, меры по снижению загрязненности воздуха, работу с ТКО и оздоровление уже загрязненных территорий.

Об этом сообщил Владимир Путин в ходе общения в Большом Кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента.

"Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, — это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов", — подчеркнул Путин.

Проблем с экологией в стране действительно много: по данным партии "Зелёные", только в плане ТКО на каждого россиянина приходится целых 400 кг в год. При этом предприятий, которые перерабатывают мусор, до сих пор очень мало, не говоря уже о станциях его раздельного сбора.