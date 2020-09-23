Сейчас Россия вступила в активную стадию отказа от "нефтяной иглы". Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Радует то, что к 2023 году нефтегазовые доходы существенно снизятся, это говорит о более динамичном развитии и диверсификации экономики, это очень важно. Мы давно говорили об этом, но только сейчас пошел такой активный процесс, когда мы сходим с "нефтяной иглы", — утверждает парламентарий.

"Мне кажется, люди успокоятся, услышав, что меры поддержки в связи с коронавирусом не временные, они будут сохранены", — добавила Матвиенко.