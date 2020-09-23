В МВД по неизвестным пока причинам отказались от закона, который позволил бы привлекать к ответственности по КоАП всех, кто оскорбит полицейских в сети. Сумма штрафа в предварительном варианте закона составляла около 100 000 рублей.
Законопроект успешно прошел и общественные слушания, и антикоррупционную проверку, однако затем был "заморожен". О том, почему так произошло, расскажет читателям "Правды. Ру" Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт.
"На самом деле все справедливо. Давайте теперь для работников метрополитена тоже отдельно закон сделаем, для водителей автобусов. Вы думаете, на них меньше кричат? Или на таксистов. Каждый раз у нас будет закон.
Ребята, у нас есть на самом деле законы, которые предусматривают ответственность для любых граждан, которые оскорбляют людей. Любых людей. Поэтому здесь вполне правильно делают, что отказываются. Причем этот закон достаточно широкий и суровый. Оскорбил — можно получить не только административное наказание, но еще и уголовное. Зависит от степени. Вдруг ты угрожаешь убийством — это уголовная статья.
Важно применять их. Не чтобы они лежали на полке, а применять. Но для этого нужно юридическое мастерство, на это учатся. Если использовать такую практику, то никакой другой профессиональный закон не нужен ни для водителей такси, ни для водителей автобусов, ни для полицейских. А давайте еще полицейских поделим на ГАИ-шников и обычную постовую службу. Почему бы и нет? Есть же разница? Есть.
Ни к чему это. То, что отказались, на самом деле правильно сделали. Но это не значит, что нужно оскорблять. Напротив, нужно усиливать контроль — и это вполне возможно", — прокомментировал ситуацию для "Правды. Ру" Субботин.
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