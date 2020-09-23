Почему в МВД отказались от штрафов за оскорбление полиции в сети

В МВД по неизвестным пока причинам отказались от закона, который позволил бы привлекать к ответственности по КоАП всех, кто оскорбит полицейских в сети. Сумма штрафа в предварительном варианте закона составляла около 100 000 рублей.

Законопроект успешно прошел и общественные слушания, и антикоррупционную проверку, однако затем был "заморожен". О том, почему так произошло, расскажет читателям "Правды. Ру" Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт.