Дискуссии о Ленине: перемещать нельзя оставить?

Перенос с Красной Площади захоронений в целом и Владимира Ленина в частности вызвали негодование руководителя КПРФ Геннадия Зюганова. По мнению политика, такие мысли - провокация. Идею «переноса» предложил Владимир Жириновский.

Что делать с Лениным, как решать вопрос - и нужно ли вообще что-то менять? Для читателей «Правды. Ру» - экспертное мнение Евгения Спицына, российского историка, публициста, политолога и общественного деятеля.

"Те, кто говорят про Ленина и про его захоронение, во-первых, это люди глупые, во-вторых, это люди подлые, в-третьих, это люди, которые не стоят мизинца Владимира Ильича.

Ленин давным-давно захоронен. Никакого завещания о том, чтобы захоронить его вместе с матерью на Волковом кладбище никогда не существовало, это абсолютнейшая ложь. Все это оформлено решением высшего органа государственной власти ВЦИК съезда Советов. Всё было сделано по закону.

Потом надо иметь в виду, что на Красной площади существует не просто мавзолей Ленина, а культурно-архитектурный комплекс захоронения выдающихся людей советской эпохи, начиная с первых захоронений борцов за советскую власть, погибших в 1917 году и заканчивая последними захоронениями. Там похоронены легендарные личности: Гагарин, Жуков, Рокоссовский, Королев и многие-многие другие. Убирать мавзолей - значит убирать весь мемориальный комплекс.

То, что мы реагируем на подобного рода высказывания - по сути, пиар этих подонков. Этим людям надо закрыть рот и никаким образом их не пиарить. Пусть они в своей психушке между собой обсуждают эту тему, она никому неинтересна. Если они хотят кого-то перезахоронить, пусть начнут со своих родственников.

Не переписывать историю? Не только историю. Вообще не надо трогать наши святыни. Мы должны гордиться Лениным, мы должны гордиться тем, что наш народ подарил миру, человечеству такую исполинскую фигуру. А мы все время плюем в нашу историю и в наших гениев.

Ни один народ не дал миру такого великого человека. Ни один народ! Человек, который поставил своей целью осчастливить миллионы людей, построить первое в мире пролетарское государство, государство рабочих и крестьян. Так он сделал это. В Советском Союзе была бесплатная медицина для всех. Только в Советском Союзе было бесплатное образование для всех. Только в Советском Союзе миллионы и миллионы квартир бесплатно давали все.

Я уже приводил эту цифру. Не грех ее ещё раз привести. За 18 лет брежневского правления бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. За 18 лет! За последние 30 лет сколько у нас миллионов получили бесплатное жильё? Дай Бог один миллион найдется. Так что о чем говорить? Поэтому когда говорят о том, что Ленина большевики ненавидели и уничтожали русский народ, ага, я посмотрел бы, как другие ненавидели и уничтожали русский народ, когда вместе кабака и церкви почти в каждом селе появились медпункт, школа, библиотека, клуб и так далее, и так далее, с коровенок пересели на трактора и комбайны. Вот так большевики «ненавидели» советский народ.

После войны до конца крушения Советского Союза численность населения СССР выросла, причем я замечу, в основном за счет русских территорий, на 125 миллионов человек за 45 лет. Сейчас 30 лет - мы не можем достичь численности населения РСФСР. Там было 148. Сейчас 146-147. Это с учетом, что порядка 10 миллионов к нам приехало мигрантов, получивших гражданство России, и что мы присоединили Крым - 2,5 миллиона.

Если бы не они, нас сейчас было бы порядка 132 миллионов человек. О чем тогда мы говорим? Со всеми материнскими капиталами и всякими демографическими программами. Значит на бумаге они работают, по факту они не работают, всё это туфта. Нам опять Росстат говорит о том, что у нас идет убыль населения уже не первый год. В этом году, по-моему, 350 тысяч минус", - дал Спицын эксклюзивный комментарий для "Правды. Ру".