Знание поправок в Конституцию проверят на ЕГЭ

Знания поправок в Конституцию пригодятся уже в следующем году всем завершающим обучение в школах. Представители Роспотребнадзора подтвердили, что набор вопросов о поправках будет включен в тесты ЕГЭ по дисциплине "Обществознание".

"Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию", — уточняют в Роспотребнадзоре.

Также сдающим обществознание придется просматривать и обновленный текст Конституции — его также планируют внедрить в тесты. Новые вопросы учащиеся смогут оценить уже в 2021 году. Также известно, что Владимир Путин выступил с инициативой "мероприятий по изучению Конституции" в рамках учебной программы.

Напомним: поправки в Конституцию были одобрены народным голосованием, прошедшим с 25 июня по 1 июля. "За" проголосовали более 70% жителей России. Несмотря на это, в Европарламенте вынесли резолюцию: законной силы поправки не имеют.