Напряженность между США и Китаем вышла на первый план на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН несмотря на то, что проходила она в "виртуальном формате" — настолько натянуты отношения между двумя мировыми державами.
Напомним, что в этом году саммит в Нью-Йорке проходит виртуально, и такой формат предписывает, что каждая страна была представлена одним делегатом. То есть у одной страны нет возможностей опровергнуть другую — мировые лидеры выступают с заранее записанными речами.
В своей речи Дональд Трамп уже привычно обвинил Китай в распространении коронавируса и призвал его "нести ответственность" за пандемию.
"Мы должны привлечь к ответственности нацию, которая обрушила эту чуму на весь мир — Китай, — сказал он. — В первые дни распространения вируса Китай заблокировал поездки внутри страны, в то же время позволяя рейсам покидать Китай и заражать мир. Китай осудил мой запрет на поездки в их страну, даже когда они отменили внутренние рейсы и заперли граждан в своих домах".
Выступавший после него (напомним - включалась заранее сделанная запись речи) Си Цзиньпин предупредил о рисках "столкновения цивилизаций" и заявил, что его страна "не намерена вступать в холодную войну ни с одной страной".
"Мы будем продолжать сокращать разногласия и разрешать споры с другими сторонами посредством диалога и переговоров. Мы не будем стремиться развивать только себя или участвовать в игре с нулевой суммой", — сказал он.
В своих замечаниях Си нанес явный удар по США, заявив, что "ни одна страна не имеет права доминировать в глобальных делах, контролировать судьбу других или держать преимущества в развитии всецело за собой".
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".