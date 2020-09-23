Трамп и Си Цзиньпин: противостоянию не может помешать ничто

Напряженность между США и Китаем вышла на первый план на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН несмотря на то, что проходила она в "виртуальном формате" — настолько натянуты отношения между двумя мировыми державами.

Напомним, что в этом году саммит в Нью-Йорке проходит виртуально, и такой формат предписывает, что каждая страна была представлена одним делегатом. То есть у одной страны нет возможностей опровергнуть другую — мировые лидеры выступают с заранее записанными речами.

Но не в случае с Китаем и США.

В своей речи Дональд Трамп уже привычно обвинил Китай в распространении коронавируса и призвал его "нести ответственность" за пандемию.

"Мы должны привлечь к ответственности нацию, которая обрушила эту чуму на весь мир — Китай, — сказал он. — В первые дни распространения вируса Китай заблокировал поездки внутри страны, в то же время позволяя рейсам покидать Китай и заражать мир. Китай осудил мой запрет на поездки в их страну, даже когда они отменили внутренние рейсы и заперли граждан в своих домах".

Выступавший после него (напомним - включалась заранее сделанная запись речи) Си Цзиньпин предупредил о рисках "столкновения цивилизаций" и заявил, что его страна "не намерена вступать в холодную войну ни с одной страной".

"Мы будем продолжать сокращать разногласия и разрешать споры с другими сторонами посредством диалога и переговоров. Мы не будем стремиться развивать только себя или участвовать в игре с нулевой суммой", — сказал он.

В своих замечаниях Си нанес явный удар по США, заявив, что "ни одна страна не имеет права доминировать в глобальных делах, контролировать судьбу других или держать преимущества в развитии всецело за собой".