Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

В Минфине продолжают искать способы пополнения "худеющего" бюджета. Вслед за слухами о повышении НДПИ и акциза на табачную продукцию (опровергнутых в Кремле) нас "радуют" новой инициативой: внедрением новой системы маркировки пива.

Займется "обкаткой", предположительно, Минпромторг — специалисты ведомства уже отметили, что именно с пива готовы начать "тестирование". По словам главы ведомства Дениса Мантурова, новую систему маркировки в будущем можно будет распространить на всю алкогольную продукцию.

Задумка чиновников вызвана закономерные опасения экспертов: при сокращении объёма производства новая маркировка приведет к подорожанию пива на 10 — 25%.