В Минфине продолжают искать способы пополнения "худеющего" бюджета. Вслед за слухами о повышении НДПИ и акциза на табачную продукцию (опровергнутых в Кремле) нас "радуют" новой инициативой: внедрением новой системы маркировки пива.
Займется "обкаткой", предположительно, Минпромторг — специалисты ведомства уже отметили, что именно с пива готовы начать "тестирование". По словам главы ведомства Дениса Мантурова, новую систему маркировки в будущем можно будет распространить на всю алкогольную продукцию.
Задумка чиновников вызвана закономерные опасения экспертов: при сокращении объёма производства новая маркировка приведет к подорожанию пива на 10 — 25%.
"После введения маркировки объём производства пива в РФ может сократиться на треть. Оборудование, которое используют для идентификации товаров марками или чипами, снижает скорость производственных линий на заводах на 30%", — комментирует нововведение директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".