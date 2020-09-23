Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Можно ли, купив замороженный продукт в магазине, подцепить коронавирус?
Стали известны детали разговора Макрона и Путина о Навальном
История с бутылками из номера Навального - чушь от начала до конца
Зачем Польша мешает "Северному Потоку - 2"
Аналитик: Россия у немцев виновата, когда нечего сказать избирателям
Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг
Польша завалена яблоками и мечтает их стать экспортёром в Россию
Аналитик: сценарий "бессрочных протестов" в Белоруссии непредсказуем
Чем Wildberries не угодил украинцам

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

В Минфине продолжают искать способы пополнения "худеющего" бюджета. Вслед за слухами о повышении НДПИ и акциза на табачную продукцию (опровергнутых в Кремле) нас "радуют" новой инициативой: внедрением новой системы маркировки пива.

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Займется "обкаткой", предположительно, Минпромторг — специалисты ведомства уже отметили, что именно с пива готовы начать "тестирование". По словам главы ведомства Дениса Мантурова, новую систему маркировки в будущем можно будет распространить на всю алкогольную продукцию.

Задумка чиновников вызвана закономерные опасения экспертов: при сокращении объёма производства новая маркировка приведет к подорожанию пива на 10 — 25%.

"После введения маркировки объём производства пива в РФ может сократиться на треть. Оборудование, которое используют для идентификации товаров марками или чипами, снижает скорость производственных линий на заводах на 30%", — комментирует нововведение директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Последние материалы
Стали известны детали разговора Макрона и Путина о Навальном
"Северный поток - 2" неинтересен международным страховщикам
История с бутылками из номера Навального - чушь от начала до конца
Зачем Польша мешает "Северному Потоку - 2"
Аналитик: Россия у немцев виновата, когда нечего сказать избирателям
Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг
Польша завалена яблоками и мечтает их стать экспортёром в Россию
Аналитик: сценарий "бессрочных протестов" в Белоруссии непредсказуем
Чем Wildberries не угодил украинцам
Лиза Мейсон: нужно повысить возраст участия для гимнасток
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".

Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Красота
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Шоу-бизнес
Наташа Королёва назвала виновника скандала с мужем
Зарубежный
Дочка Джоли передумала становиться мальчиком
Александр Шторм О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН Александр Шторм Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Особенности весеннего питания: избегаем авитаминоза
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовница Тарзана хочет увести его из семьи
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников