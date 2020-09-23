"ООН сталкивается с кризисом доверия’ – премьер-министр Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что необходимы срочные реформы, чтобы исправить "устаревшие структуры ООН", переставшие отражать реалии современного мира.

Моди уверен: изменения должны затронуть главные органы ООН и обеспечить, право голоса "для всех заинтересованных сторон":

"Без всеобъемлющих реформ ООН столкнется с кризисом доверия. Для сегодняшнего взаимосвязанного мира нам нужна реформированная многосторонность, которая отражает сегодняшние реалии, — сказал Моди в своём видеообращении. — Вы (Совбез ООН) не можете бороться с сегодняшними вызовами с помощью устаревших структур".

К слову, необходимость реформ отражена в юбилейной Декларации ООН, в которой содержится настоятельный призыв к государствам-членам создать "более гибкую, эффективную и подотчетную организацию". Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что ее (международной организации) основополагающие идеалы "остаются маяками для лучшего мира"."

Напомним, что Индия была одной из стран, добивающихся расширения Совета Безопасности ООН путем добавления нескольких постоянных членов с правом вето. В настоящее время она состоит из пяти постоянных членов: России, Китая, США, Великобритании и Франции.