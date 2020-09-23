Президент Ирана в ООН: США не смогут нас ни уговорить, ни запугать

Выступая на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не поддастся давлению США и Вашингтон не будет запугивать Тегеран ни "переговорами, ни войной".

Роухани с трибуны ООН подверг резкой критике недавнее решение США в одностороннем порядке вновь ввести прекратившее действие международные санкции против Ирана.

"США не могут навязать нам ни переговоров, ни войны", — сказал Роухани, настаивая на том, что "сегодня настало время сказать" нет " запугиванию и высокомерию."

Особо подчеркнув, что Жизнь под санкциями тяжела, но труднее жить без независимости", иранский президент от имени своей страны выразил благодарность тем государствам, которые отвергли этот шаг Вашингтона.

Ранее 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН решительно выступили против возврата санкций.

"Я должен выразить нашу признательность председателю Совета Безопасности и 13 его членам-особенно России и Китаю, — которые дважды решительно и громко заявили своё "нет" незаконной попытке США эксплуатировать совет и его резолюцию №2231", — сказал Роухани.

Напомним, США требует вернуть прекративший действие пакет санкций в отношении Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения еще в 2018 году, обвинив Иран в том, что он каким-то образом нарушает его "дух", в то время как другие подписанты многостороннего договора неоднократно утверждали, что США теперь больше не имеют права голоса в обеспечении выполнения соглашения.

Читайте также:

О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН