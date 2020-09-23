Эрдоган: Палестина - это кровоточащая рана человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильское правительство и его союзников в том, что они, якобы, "усугубляют ситуацию, решая продолжающийся гуманитарный кризис в Палестине".

Выступая во вторник перед Генеральной Ассамблеей ООН, Эрдоган назвал израильскую "оккупацию" Палестины "кровоточащей раной человечества". Он особо осудил израильское правительство за "политику угнетения, насилия и запугивания" в отношении палестинцев.

Президент Турции в своей речи высмеял признание Иерусалима столицей Израиля некоторыми членами международного сообщества, в первую очередь Соединенными Штатами. Он назвал это "возмущением города трех величайших религий", имея в виду христианство, ислам и иудаизм.

"Израиль ускорил свои попытки иметь внутренний след с помощью своих коллаборационистов", — сказал Эрдоган, имея в виду непрерывное подрывание палестинского суверенитета. — Конфликт может быть разрешен только с созданием независимого, суверенного и сопредельного государства Палестина", — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что считает, что границы такого государства должны быть определены в соответствии с теми, которые были установлены в 1967 году, когда Палестина имела гораздо большую территорию, чем сейчас.

Другие решения "напрасны, односторонни и несправедливы", заключил Эрдоган.

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