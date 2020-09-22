Песков сообщил, будут ли "дозированные" отставки губернаторов

В ближайшее время вряд ли стоит ждать хоть массовых, хоть "дозированных" отставок губернаторов, а отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко не является каким-либо "сигналом". Такова позиция Кремля, о ней рассказал Дмитрий Песков.

Напомним: неожиданная для многих отставка Евгения Савченко (возглавлял регион с 1993 года) стала поводом для спекуляций в СМИ.

"Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли. Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности", — сообщил Песков журналистам.

Также Песков подчеркнул: в таких решениях многое зависит от решений, которыми руководствуются главы регионов, от ситуации в них.