В ближайшее время вряд ли стоит ждать хоть массовых, хоть "дозированных" отставок губернаторов, а отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко не является каким-либо "сигналом". Такова позиция Кремля, о ней рассказал Дмитрий Песков.
Напомним: неожиданная для многих отставка Евгения Савченко (возглавлял регион с 1993 года) стала поводом для спекуляций в СМИ.
"Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли. Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности", — сообщил Песков журналистам.
Также Песков подчеркнул: в таких решениях многое зависит от решений, которыми руководствуются главы регионов, от ситуации в них.
"А что касается "ожиданно" или неожиданно, то мы таких комментариев не даём. Поступило заявление об отставке", — закончил диспут Песков.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.