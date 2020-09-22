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Правительство: авторынок к концу года просядет на треть

Продажи автомобилей на российском рынке рухнут до конца года примерно на 25 — 30%. Такой прогноз дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Правительство: авторынок к концу года просядет на треть

"Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25-30%", — уточнил он.

При этом не лучшие времена для рынка автомобилей, похоже, только начинаются: несмотря на попытки роста, длившиеся, согласно данным "АЕБ", с апреля по июль, стоит ожидать новых "просадок".

Правительство уже выделило на целевые закупки авто около 25 млрд рублей — однако основная часть этой суммы понадобилась различным силовым ведомствам, которые и сформировали спрос. Очевидно, что как только парки силовиков будут заполнены, рост ускорится.

"В производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок "КамАЗа", и "Группы ГАЗ", — тем не менее не теряет надежды Мантуров.

По словам эксперта, восстановление промышленности "потянет" за собой и рост покупок автомобилей. Однако прогноз по легковым авто все еще неутешителен: в "АЕБ" ждут обвала до -23%. А до кризиса этот показатель составлял всего -2,1%…

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