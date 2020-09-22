Песков оценил отставку губернатора Белгородской области

Никаких "дозированных" отставок губернаторов в России нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли возможно. Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, ранее Евгений Савченко подал прошение об отставке с поста губернатора Белгородской области, который он занимал 26 лет.