Лидер оппозиции и кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября сообщила: протесты могут длиться недели, месяцы и годы. Что стоит за этим заявлением — и какие цели преследует Тихановская?

Специально для издания "Правда. Ру" — комментарий руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессора Николая Межевича.

"Для того чтобы делать столь серьезные заключения, относящиеся одновременно и к экономической, и к политической сфере жизни общества, а также в целом относящиеся к знанию и пониманию функционирования системы государственного управления, нужно быть в этой работе, в этом знании на протяжении многих десятилетий.

Иными словами, вы можете любить госпожу Меркель или не любить госпожу Меркель, но госпожа Меркель всю жизнь прожила в политике, всю жизнь является или германским лидером, или "подносчиком бумаг" одного из предыдущих германских лидеров — это тоже факт. Но ведь так и начинают лидеры.

У госпожи Тихановской нет никакого опыта для того, чтобы делать подобные заключения. У нее нет опыта ни для того, чтобы говорить о продолжении митингов и протестов, нет опыта для того, чтобы говорить о том, что они прекратятся. У неё нет соответствующих знаний и нее нет абсолютно никакого статуса, кроме того, как она когда-то была кандидатом в президенты. Всё.

Таких кандидатов сотни. По всему миру ходят рядами. А теперь следующий вопрос вы мне должны задать: почему она тогда это говорит? Здесь начинается самое интересное.

Если она озвучивает эти вещи, но сама прийти к этим выводам не может, значит она озвучивает не свое, а чужое мнение. И опять же: давайте уточним, чье это мнение? Лиссабона? Нет, Португалии все равно. Явно здесь не при делах Новая Зеландия или даже Канада.

Абсолютно очевидно, что госпожа Тихановская озвучивает позицию Варшавы, Вильнюса, прежде всего, возможно, заокеанских партнеров Варшавы и Вильнюса, но никоим образом эта позиция не представляет даже точку зрения единой Европы, которая не единая", - рассказал для читателей "Правды. Ру" Межевич.