Госдума: рост цен на жилье - тревожный знак

Пришедшие в Госдуму данные по динамике цен на новостройки депутатов неприятно удивили. По уточненным сведениям, рост с начала 2020 года уже составил около 8%, а к концу ожидается и вовсе 12 — 15%.

"Тревожный сигнал, обозначающий очередной этап общего подорожания жизни для граждан России. Как следствие — в стране продолжится демографический спад", — высказал позицию депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина").

По мнению экспертов, рост цен начался еще несколько лет назад и был вызван в первую очередь "переводом" бизнеса по проектному финансированию как строек, так и сделок купли-продажи на так называемые эскроу-счета. На счетах такого типа деньги можно снять только в случае наступления определенных условий или "закрытия" ряда обязательств.

С помощью эскроу-счетов хотели решить проблему обманутых дольщиков: все чаще правоохранительные органы регистрировали случаи, когда фирма-застройщик просто "исчезала" вместе с деньгами дольщиков, оставляя их как без квартиры, так и без средств.