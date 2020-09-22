Трамп: поговорим о Навальном в другой раз

Президент США Дональд Трамп в ходе одной из конференций отказался отвечать на вопрос по "делу Навального".

"Мы поговорим об этом в другой раз", — закрыл тему американский лидер.

Ранее Дональд Трамп высказал четкую позицию по инциденту с российским оппозиционным политиком. Трамп считает, что сомневаться в работе, проведенной немецкими врачами, нет оснований, но ждет весомых доказательств, которые, по его данным, немецкая сторона все еще не представила.

"Нет, у меня нет [поводов]. Я слышал, что Германия даёт это как определённые или почти определённые [выводы], но мы еще их не видели", — выступил ранее с заявлением Трамп.

Американский президент солидарен с немецкими властями, которые планируют из-за отравления политика ввести ряд ограничивающих Россию мер.

Напомним: согласно немецким данным (подтверждаемым в лабораториях Франции и Швеции), Навального отравили веществом группы "Новичок". Российская сторона эту версию отрицает.