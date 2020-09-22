Василий Колташов, руководитель центра экономических исследований Института нового общества, прокомментировал инициативу "Справедливой России" по студенческому капиталу.

Напомним: авторы предлагают давать по 500 000 рублей студентам вузов и по 250 000 — студентам колледжей и техникумов. Эти деньги помогут им в процессе обустройства на новом месте работы.

"Очень лихая дискриминация заложена в этом проекте. Просто фантастическая дискриминация.

Идея, лежащая в основе проекта — конечно, рациональная. Помощь студентам — дело необходимое. Помощь выпускникам — тем более. Но 500 тысяч в одном случае, 250 тысяч — в другом, это откровенно несправедливо. А чем студенты колледжа отличаются от студентов вузов? В понимании этих людей чем они отличаются? Получается, первый сорт и второй сорт. Одни полагается денег в два раза больше, другим меньше. Причем разница не в 50 тысяч, не в 150 тысяч, ровно в два раза. Мне кажется, что господа из "Справедливой России" немножко забыли о том, что такое справедливость, особенно социальная справедливость.

Если говорить об основах этого проекта, не вдаваясь в детали. Понятие "капитал" предполагает, что студенты будут вставать на ноги с его помощью. Например, использовать его как первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку. Получается, квартира у студента вуза должна быть в два раза больше, чем квартира у студента колледжа. Зачем это? Зачем так оскорблять людей в этом проекте? Я не знаю. Я не первый раз замечаю у "Справедливой России" такого рода отношение к обществу, к общественным проблемам, но это просто уже через край. Такого рода денежная сегрегация просто несправедлива.

Я думаю, что это просто предвыборная агитация "Справедливой России", которая испытывает огромные проблемы на выборах сейчас. Несмотря на то что из них срочно пытаются слепить идеологическую партию с каким-то левым оттенком, и вот под это клепаются такого рода предложения. Мало того, что эти предложения трудно выполнить, поскольку они чрезвычайно затратны.

И почему именно студенту, а не выпускнику? Студент что будет делать с капиталом? Там написано: для молодых специалистов. Для выпускников, короче говоря. Но все равно там же есть разница в два раза в капитале. Если сравнивать по материнскому капиталу, получится, что женщины, которые рожали в 20 лет, делали это менее затруднительно, чем те женщины, которые рожали после тридцати и даже после сорока. Следовательно, материнский капитал, может быть, нам тоже нужно разделить в зависимости от того, в каком возрасте женщина рожала, легкие были роды, тяжелые и так далее. Это изначально несправедливо.

Мы относимся вроде бы к гражданам России, которые у нас учатся и там, и тут. И так называемая "Справедливая России" предлагает их откровенно сегрегировать и считает, что выпускники колледжа — это люди второго сорта. Почему это так? Почему они не предложили хотя бы небольшой разброс?

И почему капитал должен оценивать затраты, ведь он предназначен не для того, чтобы компенсировать затраты, а для того чтобы создать условия для дальнейшей профессиональной и жизненной реализации, то есть, в первую очередь, это покупка жилья, которого у молодых людей чаще всего нет. И тут получается, что выпускник вуза должен получить в два раза больше. Это просто несправедливо.

Я понимаю, что здесь также были заложены бухгалтерские расчеты на предмет того, что раз у нас выпускников вузов больше, чем выпускников колледжей, значит пусть получат больше. И они и сами попроще, и денег их поменьше. Такого рода рассуждения. То есть уменьшить затраты, сэкономить на тех, кто пошел получать рабочие специальности или околорабочие специальности в колледжах.

Я не знаю, можно у вас ругать "Справедливую Россию" или нет. Должен быть молодежный капитал, может быть. Как только ты заканчиваешь учебу, либо колледж, либо вуз, и создаешь семью, то ты получаешь право на какую-то сумму. До рождения детей или формально ты получаешь право на такой капитал по окончании учебы. Это могло бы быть для всех, но тогда суммы должны быть равные, потому что мы же не спрашиваем, в каком возрасте и какая мама рожала, и как у нее протекала беременность, для того чтобы определить сумму материнского капитала. Это было бы чистое издевательство и чистая либеральная сегрегация или "адресный подход" так называемый.

Здесь они тоже предложили своеобразный адресный подход. Ты, дурачок, в колледж пошел, а вот пошел бы ты в вуз, если бы хорошо учился, тебе бы дали денег в два раза больше. А так таким, как ты, отбросам, только половина этой суммы. Вот что люди будут в этом видеть.

Я не знаю, что они думают в "Справедливой России", как они собираются с такого рода предложениями выходить на политические дебаты по поводу Думы, потому что они же готовят это под думскую кампанию, перед выборами в Государственную Думу. Но здесь кто-то явно недоработал, оптом что так нельзя.

Это говорит о самом их подходе к гражданам. Они говорят: "У нас есть граждане высшего сорта — это мы, у нас у депутатов дипломы высшего образования. И есть низшего сорта — это те, кому мы предлагаем по 250 тысяч". Вот оно, партийное послание избирателям. Очень оно им понравится? Они будут ему аплодировать? Я думаю, что нет.

Теоретически, если бы даже все получили хотя бы по 250 тысяч рублей, это было бы неплохо, для того чтобы можно было сделать первоначальный взнос при покупке квартиры, потому что молодежь чем быстрее обзаведется собственным жильем, тем быстрее появятся семьи, и тем быстрее они начнут улучшать жилищные условия, потому что первое жилье, которое будет покупаться — это будет студия или однокомнатная квартира. Это понятно.

Дальше супруги будут объединять имущество, две однокомнатных превращать в трехкомнатную. Здесь логика есть. Это было бы неплохо. Вопрос в том, справится ли сейчас государство с такого рода дополнительной нагрузкой.

Многочисленные предложения "Справедливой России" вообще не учитывают вопрос, откуда государство возьмет деньги. Между тем как уже текущие выплаты, например, компенсация по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, вызвали бюджетное напряжение. Уже пошли изменения в налоговой политике.

Но, вообще-то говоря, для того, чтобы реализовывать более масштабные и сложные программы, нам нужна коренная налоговая реформа, включающая прогрессивный налоги так далее. Здесь должна быть проделана очень немалая работа. Но это уже отдельная история. Иначе просто взять и такую огромную массу денег направить на поддержку молодых специалистов — я просто не представляю себе, как это возможно, потому что сейчас объективно средств на это не хватит. И так запланированы значительные мероприятия. Они касаются инфраструктурного строительства, поддержки покупки жилья, доплата по льготной ипотеке. У нас уже более 400 тысяч заявок было только летом на получение льготной ипотеки в России. У нас никогда не было такой низкой ставки по ипотеке. Она сейчас ниже, чем-то, что было у "Сбербанка" в 2011 году. Тогда была акция — под 7% они давали ипотеку на 7 лет. Мы уже этот уровень прошли. У нас уже более низкий уровень. Это все нагрузка, нагрузка и нагрузка.

Конечно, сказать, что это просто как популизм, ничего не сказать.

Это звучит как попытка популизма, потому что это не популизм. Народную любовь так не завоевывают. Нельзя открыто говорить людям, что мы вас делим на 2 сорта и денег дадим в 2 раза меньше тем, кто второго сорта. Здесь те, кто это писал, у них в голове сидит определенный синдром, психическое отклонение, сформировавшееся, когда они учились в высшем учебном заведении. Я уверен, те, кто это писал, они учились в высшем учебном заведении и с этого момента их мозг начал работать неправильно.

Еще в чем была проблема: когда начинают говорить о специальном капитале для образования или для студентов, то здесь сразу попахивает таким классическим либеральным заговором — назначить какой-то капитал, а потом сделать все образование платным. И это первое, что заподозрят наши граждане.

Если президент сказал, что не будет сокращения бюджетных мест еще в январском выступлении бюджетных мест будет столько же, сколько было, даже больше, чтобы все, кто может, получили образование, то это предложение имеет практически для любого гражданина скрытую угрозу.

Поскольку "Справедливая Россия" имеет репутацию СПС, маскирующуюся под социал-демократов, загримированных под социал-демократов, то все эти странности, на которые я указал в нашем обсуждении этого предложения, тут же бросятся в глаза. Они и бросаются в глаза. Немножко напортить им избирательную кампанию. Они же не привыкли думать, они привыкли хитрить.

Им хочется быть левее партии власти. А чтобы быть левее партии власти, нужно придумать: как улучшить жизнь простого человека. И вот тут начинают вылезать уши авторов", - поделился мнением Колташов.